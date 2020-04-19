2020/04/19 | 17:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يسعى اتحاد علماء الدين الاسلامي في اقليم كوردستان، اعادة فتح الجوامع والمساجد مع حلول شهر رمضان.

وقال الاتحاد في بيان اليوم انه "وصلنا استياء من علماء الدين وحرصهم على خدمة الدين والحياة واعادة فتح المساجد والجوامع".

واضاف البيان ‪نريد طمأنتكم والاخذ نظر الاعتبار الاوضاع الحالية وخصوصية شهر رمضان باننا على تواصل مع الجهات المعنية وسنحاول بكل الامكانيات بهذا الخصوص".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد علماء الدين بإقليم كوردستان يتحرك لإعادة فتح المساجد في رمضان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد علماء الدين بإقليم كوردستان يتحرك لإعادة فتح المساجد في رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).