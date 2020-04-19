كورونا يفتك بأمريكا .. أكثر من 28 ألف إصابة وألفي وفاة خلال يوم

2020/04/19 | 17:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الأحد، أكثر من 28 ألف إصابة وألفي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

ونقلت قناة الجزيرة عن جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أنه "تم تسجيل 28534 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 735366".

وأشارت جامعة جونز هوبكنز إلى "تسجيل 2006 حالة وفاة جديدة في الولايات المتحدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 39090".

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