الصين تكشف عن  السجلات الطبية للحالات السبع الأولى للمصابين بكورونا في ووهان

2020/04/19 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الأحد، السجلات الطبية للحالات السبع الأولى التي أصيبت بفير...





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