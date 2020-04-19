اللجنة المالية تطرح “بديلًا” للاقتراض الخارجي وتتحدث عن رواتب الموظفين

2020/04/19 | 17:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن رئيس اللجنة المالية، هيثم الجبوري، اليوم الاحد، عن وجود خيارات داخلية تبعد البلاد عن الاقتراض الخارجي.وقال الجبوري في تصريح صحفي رصدته “يس عراق”، إن “هناك حلولًا تم طرحها يمكن بها الاستغناء عن القروض الخارجية لتجاوز مرحلة انخفاض أسعار النفط”، مبيناً أن “الأفكار المطروحة تتضمن تفعيل الجمارك وقضية الجباية، علاوة على […]

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