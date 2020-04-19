إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار في كندا

2020/04/19 | 17:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة قالت وكالة أنباء “رويترز” إن عددا من الأشخاص أصيبوا في إطلاق نار بإقليم نوفا سكوتيا إحدى مقاطعات كندا، اليوم الأحد، وأضافت أن الشرطة الكندية لم تعلن إن كان هناك قتلى.وحددت الشرطة الملكية الكندية هوية المسلح في منطقة بورتابيك الريفية، وقالت إنه يدعى جابرييل وورتمان (51 عاما) وطلبت من السكان عدم الاقتراب […]

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