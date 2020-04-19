2020/04/19 | 17:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةنشرت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا)، دراسة جديدة سلطت من خلالها الضوء على أثر الوباء العالمي على هذه المنطقة التي تعاني أصلا شحا في المياه.وقالت الدراسة إنه في وقت يتوافق العالم فيه على أن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا، تتحول هذه التوصية البسيطة إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة جديدة: أكثر من 74 مليون شخص معرضون للإصابة بكورونا في المنطقة العربية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة جديدة: أكثر من 74 مليون شخص معرضون للإصابة بكورونا في المنطقة العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).