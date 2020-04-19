ميلان يؤيد عودة الدوري بشرط

2020/04/19 | 17:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أيد باولو سكاروني، رئيس نادي ميلان، عودة استئناف النشاط الرياضي من جديد، بعد توقفه منذ 8 مارس/آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال سكاروني في تصريحات لوكالة "أنسا": "استئناف الموسم يعتمد على تطورات الوباء، وبالتالي الأمر يعتمد على السلطات".

وأضاف "ميلان هو نادٍ لكرة قدم، ومهمته الأساسية هي لعب كرة القدم، ولذلك إذا كانت هناك تأكيدات على الصحة والسلامة فنحن نؤيد استئناف الموسم".

ومن المقرر، أن يُعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل بين أندية الدوري الإيطالي، ثم سيتخذ القرار يوم الأربعاء بين مختلف الأقسام، بين الاتحاد الإيطالي والحكومة.

جدير بالذكر، أن الأندية من المحتمل أن تستأنف تدريباتها بداية من يوم 4 مايو/آيار المقبل، خصوصا أن فترة الإغلاق من المقرر أن تنتهي يوم 3 من نفس الشهر.

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