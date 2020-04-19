2020/04/19 | 17:52 - المصدر: الغد برس

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كندا..



إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بإقليم نوفا سكوتيا

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كندا..



إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بإقليم نوفا سكوتيا

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