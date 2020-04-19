بسبب كورونا..  سفن العالم منبوذة وقفزة في إيجارات التخزين

2020/04/19 | 17:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال عمرو قطايا، رئيس شركة “لاند مارك للخدمات والاستشارات البحرية”، إن كثيرا من دول العالم باتت ترفض رسو السفن في موانئها للصيانة، أو لنزول الطاقم الملاحي للاستراحة في ضوء تداعيات جائحة كورونا.وأضاف قطايا في مقابلة أن الإيجار السنوي لسفن تخزين النفط والسلع في البحار، ارتفع من 8 ملايين دولار إلى 18 مليون […]

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