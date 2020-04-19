دبلوماسي إيراني لـ”العهد”: هذا ما يحاول ترامب فعله بعد تدني شعبيته في الولايات الأمريكية

2020/04/19 | 17:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي، اليوم الاحد، ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول حرف البوصلة باتجاه المنطقة بعد تدني شعبيته في الولايات المتحدة .وقال أفقهي في حديث متلفز تابعته “العهد نيوز” ، ان “الحرس الثوري يحذر ترامب من ارتكاب أي حماقة في الخليج و ترامب يحاول ارسال رسالة الى بعض […]

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