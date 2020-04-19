تعرف على “حمية البحر الأبيض المتوسط” لتحافظ على وظائفك العقلية لفترة أطول

2020/04/19 | 17:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأفادت محطة إذاعة ” EuroPulse”، بأن الخبراء حددوا في دراسة، المنتجات الأكثر فائدة لدماغ الإنسان، في النظام الغذائي لسكان البحر الأبيض المتوسط .ووفقا لنتائج دراسة استمرت عشر سنوات ونشرت في المجلة العلمية لجمعية الزهايمر، وشارك فيها العديد من الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا مختلفا، توصل العلماء الأمريكيون والإسبان إلى استنتاج، يدل على أن […]

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