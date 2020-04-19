قيادي فيه: تحالف القوى هو الممثل الشرعي للمكون السني

2020/04/19 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعتبر القيادي في تحالف القوى العراقية، صباح الكربولي، الاحد، تحالفه ممثلا شرعيا للمطالبة بحقوق...





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