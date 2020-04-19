2020/04/19 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعتبر القيادي في تحالف القوى العراقية، صباح الكربولي، الاحد، تحالفه ممثلا شرعيا للمطالبة بحقوق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قيادي فيه: تحالف القوى هو الممثل الشرعي للمكون السني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
أعتبر القيادي في تحالف القوى العراقية، صباح الكربولي، الاحد، تحالفه ممثلا شرعيا للمطالبة بحقوق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قيادي فيه: تحالف القوى هو الممثل الشرعي للمكون السني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قيادي فيه: تحالف القوى هو الممثل الشرعي للمكون السني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).