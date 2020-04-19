نائب ببرلمان الإقليم: ضمان تنفيذ الاتفاق مع حكومة عبد المهدي أبرز مطالب الوفد الكردي

2020/04/19 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قال عضو برلمان إقليم كردستان، عن الاتحاد الوطني الكردستاني، عثمان كريم، أن من أبرز مطالب الكرد، التي ستطرح أثناء التفاوض مع رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، هو تنفيذ الاتفاق النفطي الذي جرى مع حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وأوضح كريم في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "أبرز مطالب الكرد تتمثل في الاعتراف بحقوق الإقليم الدستورية، والتعامل معه ككيان مستقل عبر مؤسسته الرسمية، ويتم التفاهم معه على المناصب المخصصة للكرد على هذا الأساس".

وأضاف، أن "ضمان حقوق الموظفين والبيشمركة وإرسال رواتبهم الشهرية ومستحقاتهم، وكذلك ضمان تنفيذ الاتفاق النفطي السابق مع حكومة عبد المهدي، والذي يضمن وصول اموال الموازنة الى الإقليم هي أبرز المطالب الرئيسية للكرد في الوقت الحالي".

واشار الى أن "زيارة وفد حكومة الإقليم الحالية هي بداية أولى للمفاوضات القادمة".

وعقد الوفد الكردي المفاوض الذي وصل الى بغداد منتصف ظهر اليوم الاحد (19 نيسان 2020)، أول اجتماعاته في بغداد، مع وزير النفط ثامر الغضبان، فيما كشف أعضاء ونواب عن الحزبين الرئيسين بالاقليم، الديمقراطي، والاتحاد الوطني، أجندة الوفد القادم.

وأشار عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سيروان حسن، في حديث لـ (بغداد اليوم) أن "مطالب الكرد من الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي تتلخص بقضايا الاتفاق المالي والنفطي وضمان حقوق المواطنين في الإقليم".

وأشار حسن إلى أن "الوفد الحكومي سيناقش قضايا فنية ومالية تمهد للمباحثات السياسية مع رئيس الحكومة المكلف ولحسم قضية تصدير النفط وخفض الإنتاج"

وبين، أن "هذه المفاوضات هي جزء مهم من عملية تشكيل الحكومة العراقية ومطالب الكرد منها لأنها تتعلق بالمطالب الرئيسية لإقليم كردستان".

ويترأس الوفد الكردي وزير المالية في حكومة إقليم كردستان شيخ جناب، كما يضم وزير التخطيط داره رشيد ووزير الإقليم خالد شواني ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح.

بغداد اليوم- بغداد

أعتبر القيادي في تحالف القوى العراقية، صباح الكربولي، الاحد، تحالفه ممثلا شرعيا للمطالبة بحقوق المكون السني والمشاركة في القرار السياسي.

وقال الكربولي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "الخلافات السياسية واردة داخل

بغداد اليوم-بغداد

نفى لاعب المنتخب الوطني السابق، أحمد راضي، الأحد، الانباء التي تحدثت عن تلقيه دعوة من رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، لتسنم منصب في كابينته الوزارية.

وقال راضي في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "عودتي قبل يومين الى بغدا

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب وجيه عباس عدم امتلاكه أي حساب او صفحة على منصات التواصل الاجتماعي، سوى حساب واحد على ’’فيسبوك’’ موثق بالعلامة الزرقاء.

وقال عباس في تصريح صحفي أنه "لا يمتلك أي حسابات شخصية او صفحات

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