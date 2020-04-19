بعد العراق… التبادل التجاري مع الأردن ينخفض لـ ٧ شاحنات يومياً

2020/04/19 | 18:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت حركة التبادل التجاري بين سوريا والأردن، من منفذ نصيب الحدودي، وذلك بسبب الإجراءات، التي تتخذها الدول لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.وقال مصدر في معبر #نصيب جنوبي سوريا في تصريح لصحيفة (الوطن) إن «عبور…

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