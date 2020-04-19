2020/04/19 | 18:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ائتلاف النصـر : لا اتفاق على اسماء مرشحي الحقائب الوزارية حتى الان .. والكرد يصرون على تدوير وزير المالية الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/19 | 18:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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