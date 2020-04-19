وزير التخطيط يعلق على الانفاق العام ورواتب الموظفين: “هذه الاموال يجب ان لاتخرج”

2020/04/19 | 18:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أكد وزير التخطيط نوري الدليمي، اليوم الأحد، ضرورة تخفيض 10% من إجمالي نفقات البلاد السنوية على الاستيراد، وتحويلها إلى الإنتاج الوطني.وقال الدليمي في تصريحات صحفية تابعتها “يس عراق”، إن “إجمالي قيمة رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية يتجاوز الخمسين مليار دولار سنوياً، ويعتمد في تغطيتها على إيرادات تصدير النفط”.وأضاف الوزير أن […]

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