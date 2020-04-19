بعد تصاعد الاصابات ..خلية الازمة توجه بأطلاق مسح للتحري عن اصابات كورونا بالزبير

2020/04/19 | 18:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..افاد مصدر مسؤول في خلية الازمة، الاحد، بتوجيه دائرة صحة البصرة بأطلاق مسح وبائي للتحري عن اصابات فيروس كورونا بقضاء الزبير وغلق المدينة بالكامل لحين انتهاءه بعد تصاعد اعداد الاصابات فيها.وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان “خلية الازمة سجلت ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا بقضاء الزبير بالنسبة للإصابات المسجلة بالبصرة”.واضاف ان “قضاء الزبير يشهد […]

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