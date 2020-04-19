2020/04/19 | 18:49 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول 193 عراقياً قادماً من موسكو الى مطار بغداد ضمن الرحلات الاستثنائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/19 | 18:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول 193 عراقياً قادماً من موسكو الى مطار بغداد ضمن الرحلات الاستثنائية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول 193 عراقياً قادماً من موسكو الى مطار بغداد ضمن الرحلات الاستثنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).