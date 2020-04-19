2020/04/19 | 18:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل تعلن وصول 193 عراقياً من موسكو الى مطار بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/19 | 18:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تعلن وصول 193 عراقياً من موسكو الى مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تعلن وصول 193 عراقياً من موسكو الى مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).