حكومة “الكاظمي”: كابينةٌ بِلا أحزاب ضربٌ من الخَيال

2020/04/19 | 18:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر المكلّف بتشكيل #الحكومة_العراقية الجديدة #مصطفى_الكاظمي في مشاوراته مع القوى السياسية بمختلف مكوناتها، من أجل تقديم كابينته الوزارية المرتقبة لـ #البرلمان_العراقي.قال “الكاظمي” ليلَة البارحَة في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن «مشاورات تأليف الحكومة…

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