إيران تعلق على إعلان ترامب استعداده لإرسال أجهزة تنفس صناعي إليها

2020/04/19 | 18:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكدت طهران، على لسان وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، أنها ليست بحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي التي أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخرا عن استعداده لتوريدها إلى إيران.

وقال ظريف، في تغريدة نشرها اليوم الأحد، مخاطبا ترامب عبر "تويتر": "إيران ستقوم بتصدير أجهزة التنفس الصناعي بعد عدة أشهر".

وتابع ظريف: "كل ما يجب أن تفعله هو وقف التدخلات في شؤون الدول الأخرى وخاصة في شؤون دولتي.



وصدقني، لا نقبل نصائح من قبل أي سياسي أمريكي".

وأعرب الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي عقده أمس السبت، عن استعداد إدارته لإرسال دفعات من أجهزة التنفس الصناعي إلى إيران إذا كانت بحاجة لها كمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

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