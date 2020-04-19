2020/04/19 | 18:54 - المصدر: الغد برس

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#عاجل: عبد المهدي: إجراءات العراق كانت مبكرة وجيدة وحقتت نتائج في

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#عاجل: عبد المهدي: إجراءات العراق كانت مبكرة وجيدة وحقتت نتائج في مواجهة (كورونا)

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