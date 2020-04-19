2020/04/19 | 18:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قدم علاء عبد القادر رئيس لجنة الحكام الهيكلية العامة للجنة الحكام وكما موضحة بالمخطط المرفق ويبين عمل لجنة الحكام المسؤولة عن القرارات النهائية وعمل دائرة الحكام المعنية بجميع المفردات الفنية لتطوير الحكام، والتي عملت به الاتحادات لجميع أنحاء العالم منذ عام 2009.

وتم اختيار رئيس اللجنة ورئيس الدائرة حصرا كمعنيين بالتحكيم على المستوى الاسيوي والدولي لغرض التواصل بشكل مباشر مع اصحاب الشأن.





وكما يوضح المرفق للهيكلية العامة للجنة الحكام ودوائرها واقسامها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. رئيس لجنة الحكام يقدم هيكلية لجنته الى الهيئة المؤقتة ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. رئيس لجنة الحكام يقدم هيكلية لجنته الى الهيئة المؤقتة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).