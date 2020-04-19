النقابات والاتحادات العراقية تطالب الحكومة المقبلة على إعادة بناء الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد

2020/04/19 | 18:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رؤساء النقابات والاتحادات العراقية اجتماعا موسعا في مقر نقابة المحامين العراقيين تمت خلاله مناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق فضلا عن جائحة كورونا والاجراءات المتخذة للوقاية من هذا الفايروس والحد من انتشاره .وطالب رؤساء النقابات في اجتماعهم الحكومة القادمة العمل الجاد على انشاء المجلس الاعلى للاعمار وكذلك المجلس الاعلى لمكافحة الفساد واشراك

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