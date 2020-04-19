اللواء 33 بالحشد يوزع مساعدات غذائية في حزام بغداد

2020/04/19 | 18:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت قوات اللواء 33 في الحشد الشعبي، الأحد، سلات غذائية لعوائل الشهداء والعوائل المتعففة في حزام بغداد للجهة الغربية.

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