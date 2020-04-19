نائب: البرلمان يدرس مقترح إعفاء أصحاب العقار من الضرائب مقابل عدم اخذ الإيجارات من المواطنين

2020/04/19 | 18:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الأحد، أن مجلس النواب وخلية الأزمة النيابية يدرسان إعفاء أصحاب العقار من الضرائب الحكومية مقابل عدم اخذ الإيجارات من المواطنين أصحاب الدخل المحدود.وقال عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “خلية الأزمة تدرس مقترحا جديدا يتعلق بإعفاء أصحاب العقارات من الضرائب الحكومية المترتبة عليهم مقابل […]

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