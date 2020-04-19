استئناف عمل المهن بشروط… ورمضان بساعات حظر تجوال جديدة

2020/04/19 | 18:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت الحكومة السورية، باستئناف العمل في الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية، وفق شروط محددة، وذلك بعد نحو شهر من إغلاقها احترازاً من فيروس كورونا الجديد.وحذرت الحكومة، عبر صفحتها في فيسبوك، من عدم الالتزام بتعليمات وزارة…

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