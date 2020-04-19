لجنة الأمن النيابية: على الدولة التحرك فوراً لإنهاء الصراعات العشائرية في ذي قار

2020/04/19 | 18:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، أن الصراعات العشائرية في ذي قار “ناقوس خطر”، فيما دعت الدولة إلى التحرك فوراً.وقال عضو اللجنة، كاطع الركابي، في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه: “نطالب أجهزة الدولة الامنية بسرعة التحرك لإنهاء الصراعات العشائرية في ذي قار لانها تمثل ناقوس خطر يهدد وحدة المجتمع العراقي […]

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