2020/04/19 | 19:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاحد، عن حسم الكرد مفاوضاتهم مع المكلف مصطفى الكاظمي بمنحهم ثلاث وزارات هي العدل والاعمار والمالية على ان تترك له حرية الاختيار للشخص المرشح.وقال القيادي في الحزب الديمقراطي فرحان جوهر لـ/المعلومة/ ان “الكتل الكردية انهت المفاوضات حول حصص الكرد في الكابينة الوزارية بحكومة المرشح مصطفى الكاظمي”.واضاف ان “المفاوضات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي: الاتفاق على منح الكرد ثلاث وزارات في حكومة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي: الاتفاق على منح الكرد ثلاث وزارات في حكومة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).