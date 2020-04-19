تنصيب الفريق قاسم عطا مديرا لإعلام وزارة الدفاع

2020/04/19 | 19:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بتنصيب الفرق قاسم عطا، مديرا لإعلام وزارة الدفاع بدلا من العميد يحيى رسول.وقال المصدر لـ”العهد نيوز”، إن “عطا تسلم مهام مديرا لمديرية إعلام وزارة الدفاع، بدلا من العميد يحيى رسول”.

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