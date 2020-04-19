واسط تسجل اصابة جديدة و3 حالات شفاء من كورونا

2020/04/19 | 19:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن محافظ واسط، جميل المياحي، مساء اليوم الاحد، عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء ثلاث حالات منه في المحافظة.وقال المياحي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تم تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم من نفس العائلة المشخصة سابقاً في منطقة العزة".وأضاف "كما تماثل ثلاثة مصابين اليوم ايضا وغادروا الى منازلهم بسلام"، مشيرا الى ان "عدد المصابين المتبقي 18 مع حالة اليوم".وأكد المياحي على "ضرورة الالتزام بتعليمات الوقاية والابتعاد عن التجمعات".

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