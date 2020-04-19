بالانفوغراف.. لجنة الحكام في اتحاد الكرة تكشف عن الية العمل الاحترافية

2020/04/19 | 19:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقدم رئيس لجنة الحكام الهيكلية العامة في الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة علاء عبد القادر ، اليوم الاحد، الية العمل الحديثة التي ستنفذها اللجنة في مهمته المقبلة.وذكر عبد القادر لـ"كلكامش برس" ، ان "عمل لجنة الحكام المسؤولة عن القرارات النهائية وعمل دائرة الحكام المعنية بجميع المفردات الفنية لتطوير الحكام، والتي عملت به الاتحادات لجميع أنحاء العالم منذ عام 2009".واضاف "وتم اختيار رئيس اللجنة ورئيس الدائرة حصرا كمعنيين بالتحكيم على المستوى الاسيوي والدولي لغرض التواصل بشكل مباشر مع اصحاب الشأن وكما يوضح المرفق للهيكلية العامة للجنة الحكام ودوائرها واقسامها".

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