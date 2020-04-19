وزارة الصحّة السوريّة تعلن ارتفاع عدد وفيّات كورونا

2020/04/19 | 19:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحّة في الحكومة السوريّة تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس #كورونا، كما أكدت تسجيل إصابة جديدة بالفيروس المستجد.وبحسب إحصائيّات وزارة الصحّة في #دمشق فإن حصيلة الإصابات بـ كورونا بلغت 39 إصابة، بحصيلة وفيّات…

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