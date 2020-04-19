2020/04/19 | 19:11 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
كشف القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، الاحد، عن فراغ جغرافي استغلته عصابات داعش الارهابية في ثلاث محافظات.
وقال الحسيني لـ /المعلومة/، إن “هناك فراغا جغرافيا يمتد بين شمال شرق ديالى وصولا الى شرق طوزخورماتو وداقوق وصولا الى محيط كركوك”، لافتا الى أن “الفراغ استغله عصابات داعش وتحولت الى مناطق رخوة امنية تنطلق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بالحشد يكشف”فراغا جغرافيا” استغله داعش في 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، الاحد، عن فراغ جغرافي استغلته عصابات داعش الارهابية في ثلاث محافظات.
وقال الحسيني لـ /المعلومة/، إن “هناك فراغا جغرافيا يمتد بين شمال شرق ديالى وصولا الى شرق طوزخورماتو وداقوق وصولا الى محيط كركوك”، لافتا الى أن “الفراغ استغله عصابات داعش وتحولت الى مناطق رخوة امنية تنطلق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بالحشد يكشف”فراغا جغرافيا” استغله داعش في 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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