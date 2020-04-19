قيادي بالحشد يكشف”فراغا جغرافيا” استغله داعش في 3 محافظات


قيادي بالحشد يكشف”فراغا جغرافيا” استغله داعش في 3 محافظات
2020/04/19 | 19:11 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..

كشف القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، الاحد، عن فراغ جغرافي استغلته عصابات داعش الارهابية في ثلاث محافظات.

وقال الحسيني لـ /المعلومة/، إن “هناك فراغا جغرافيا يمتد بين شمال شرق ديالى وصولا الى شرق طوزخورماتو  وداقوق وصولا الى محيط كركوك”،  لافتا الى أن “الفراغ استغله عصابات داعش وتحولت الى مناطق رخوة امنية تنطلق […]

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