قيادي بالحشد يكشف”فراغا جغرافيا” استغله داعش في 3 محافظات

2020/04/19 | 19:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، الاحد، عن فراغ جغرافي استغلته عصابات داعش الارهابية في ثلاث محافظات.وقال الحسيني لـ /المعلومة/، إن “هناك فراغا جغرافيا يمتد بين شمال شرق ديالى وصولا الى شرق طوزخورماتو وداقوق وصولا الى محيط كركوك”، لافتا الى أن “الفراغ استغله عصابات داعش وتحولت الى مناطق رخوة امنية تنطلق […]

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