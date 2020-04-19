تعيين متحدث جديد باسم وزارة الدفاع العراقية

2020/04/19 | 19:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت وزارة الدفاع العراقية، يوم الاحد، تعيين متحدث جديد باسمها

وقال مصدر في وزارة الدفاع العراقية لشفق نيوز، أنه "تم تعيين الفريق قاسم عطا مدير دائرة الاعلام في وزارة الدفاع، بدلاً من العميد يحيى رسول".

وكان الوزير نجاح الشمري اصدر امرا باعفاء العميد يحيى رسول من منصب مدير دائرة الاعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع العراقية والمتحدث باسمها ونقله الى دائرة شؤون المحاربين

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