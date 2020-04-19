الدليمي: 40 مليار دولار تذهب الى خارج العراق بسبب الاستيراد

2020/04/19 | 19:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير التخطيط العراقي نوري الدليمي، عن حجم الرواتب التي تدفعها الدولة سنوياً، فيما أكد أن نحو اربعين مليار دولار منها تذهب الى خارج العراق، بسبب الاستيراد.

وقال الدليمي، إن حجم رواتب ومتقاعدين ورعاية تجاوز الخمسين مليار دولار سنوياً من مبيعات النفط، مضيفا ان تسعين بالمئة منها ينفقها المستفيدون على البضائع المستوردة، واثنين وثلاثين بالمئة من هذا الإنفاق على الغذاء والمشروبات.

وتابع الدليمي قائلا يجب العمل على تحويل عشرة بالمئة سنويًا من هذا الإنفاق إلى الإنتاج المحلي بدل المستورد، والبدء بالغذاء والمشروبات، مبيناً أن الزراعة هي من تقود عجلة التنمية، وقال أيضاً، إن الحل المستدام بتفعيل دور القطاع الخاص.

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