الغضبان يؤكد تحقيق نتائج إيجابية خلال الاجتماع مع وفد حكومة إقليم كردستان

2020/04/19 | 19:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير النفط ثامر الغضبان، عن تحقيق نتائج إيجابية خلال الاجتماع مع وفد حكومة إقليم كردستان الذي يقوم بزيارة العاصمة بغداد.

وأشار الغضبان خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع بين الطرفين، إلى اتفاق الجانبين على التعاون والتنسيق المشترك، بين وزارتي النفط في الحكومتين، لافتا إلى ضرورة مناقشة حركة المعلومات ووضع آلية فيما يتعلق بإنتاج النفط وتصديره، وتناولها بشكل شفاف.

من جهته أكد وزير المالية بحكومة إقليم كردستان ” آوات شيخ جناب”، ان الجانبين اتفقا على استمرار الإقليم بتصدير النفط وفق الآليات السابقة، مضيفا ان اقلين كردستان سيواصل من خلال شركة متخصصة، اعلان المعلومات والبيانات عن تصديره النفط، اضافة الى قيامه بخفض الإنتاج وفق التزامات العراق الواردة ضمن الاتفاق الأخير لمنظمة أوبك.

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