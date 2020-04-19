ائتلاف النصر: هناك معوقات تحول دون إجراء انتخابات مبكرة من قبل الحكومة الجديدة

2020/04/19 | 19:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، عن سببين، قد يحولان دون تحديد موعدٍ لإجراء انتخابات مبكرة، من قبل الحكومة الجديدة.

وقال الرديني، في تصريح، إن هناك تعقيدات بالعملية الانتخابية، بحاجة الى جلسات عدة للبرلمان العراقي، من أجل اكمال قانون الانتخابات، الذي لم يكتمل حتى الساعة، فهناك خلاف حول الدائرة المتعددة.

وأضاف، أن تغيير مفوضية الانتخابات، والمفوضية الجديدة، يحتاج الى تدريب ودورات داخل العراق وخارجه، وإعادة صياغة من جديدة، وهذا يحتاج وقت، ولهذا لا يمكن تحديد وقت محدد لإجراء الانتخابات المبكرة.

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