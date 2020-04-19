الصحة تعلن تسجيل 26 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/19 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو لجنة الصحة في البرلمان، النائب فارس صدقي، اليوم الاحد، أن قرار حظر التجوال الجزئي في شهر رمضان، يمكن تعليقه بحالة واحدة وبشكل اضطراري، فيما أشار إلى أن خلية الازمة الحكومية ستجتمع قريبا لمناقشة آخر تطورات فيروس كو

بغداد اليوم _ متابعة

في تقرير جديد تناول سياسة الموارد المائية للعراق، ذكر المعهد الملكي البريطاني للدراسات جاثام هواس، أن معالجة أزمة العراق المائية يجب أن تكون أولويّة لأي رئيس وزراء قادم، حيث إن تجاهل هذا الملف يضر بأي جهود لإعادة الإعمار

بغداد اليوم- كردستان

اعلنت وزارة صحة اقليم كردستان، اليوم الاحد، عدم تسجيل أي اصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب انه "خلال 24 ساعة جديدة اقليم كردستان لم يسجل أي إصابة بفيروس كورونا ليكون العدد الكلي 337 حالة

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