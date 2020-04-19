كردستان تعلن عدم تسجيل أي اصابة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

2020/04/19 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستاناعلنت وزارة صحة اقليم كردستان، اليوم الاحد، عدم تسجيل أي اصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة في بيان مقتضب انه "خلال 24 ساعة جديدة اقليم كردستان لم يسجل أي إصابة بفيروس كورونا ليكون العدد الكلي 337 حالة مع وجود 4 وفيات و260 حالة شفاء تام".

واعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان الجمعة الماضية، عن اخر تحديث لعدد المصابين بفيروس كورونا في محافظات الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المجموع الكلي للمصابين في الاقليم بلغ 337، وتم توزيعهم كالاتي: (اربيل 169، السليمانية: 131 حالة ‏من ضمنها 4 وفاة، دهوك: 15 حالة، حلبجة: 22 حالة)".

واضافت ان "مجموع حالات الشفاء للمصابين بلغت 244، وكانت كالاتي: ( اربيل 112، السليمانية 110, دهوك 12, حلبجة 10).

وتابعت ان عدد المصابين قيد العلاج بلغ 89 مصابا منهم 57 في اربيل و17 في السليمانية و3في دهوك، و12 في حلبجة".

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