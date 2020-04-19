تنصيب الفريق قاسم عطا مديرا لاعلام وزارة الدفاع

2020/04/19 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني، الاحد (19 نيسان 2020)، بتنصيب الفرق قاسم عطا، مديرا لإعلام وزارة الدفاع بدلا من ال...





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