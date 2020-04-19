تحالف القوى : تحالف الخنجر أو تشكيل أخر لا يؤثر عن الثقل السياسي لنا

2020/04/19 | 19:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… علق تحالف القوى العراقية برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على تشكيل تحالف المدن المحررة برئاسة خميس الخنجر.وقال المتحدث باسم التحالف النائب ليث الدليمي لل( المستقلة)… اليوم الأحد إن “تحالف القوى العراقية يمتلك الكثير من الشخصيات السياسية وأعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى أن أغلب ممثلي هم من المناطق المحررة ولهم ثقلهم في البرلمان العراقي”.[…]

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