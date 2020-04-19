رب ضارة نافعة.. الأزمة الإقتصادية تدفع العراق لحلول “مهمة”!

2020/04/19 | 19:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد منذ ظهور أزمة كورونا وإيقاف التبادل التجاري بين الدول، لجأت عدد من الدول إلى تفعيل النشاطات الانتاجية المحلية لسد حاجتها، وخصوصًا فيما يتعلق بالادوات والمستلزمات الطبية وكان العراق من بين هذه الدول التي فعلت تصنيع الكمامات واجهزة التنفس الاصطناعي وغيرها.ويواجه العراق اليوم أزمة اقتصادية خطرة، وسط انخفاض اسعار النفط فضلًا عن […]

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