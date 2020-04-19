الصحة تدعو لـ”التباعد الاجتماعي”:ارتفاع نسب الشفاء وتراجع اصابات كورونا

2020/04/19 | 19:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاحد، حصيلة اصابات وباء كورونا في البلاد، وفيما شددت على ضرورة تطبيق “التباعد الاجتماعي” وأشاد بيان للوزارة، أطلعت عليه “يس عراق”، “بجهود الجيش والقوات الأمنية والحشد الشعبي لدورهم في تطبيق قرارات وزارة الصحة وخلية الأزمة”، مؤكداً “على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي وتقليل حركة المواطنين إلا للضرورة […]

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