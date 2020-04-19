تحالف الفتح: وجود القوات الأميركية يعتبر شكلا من أشكال الاحتلال للأراضي العراقية

2020/04/19 | 19:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعتبر النائب عن تحالف الفتح ثامر ذيبان، وجود القوات الأميركية شكلا من أشكال الاحتلال للأراضي العراقية.

ودعا ذيبان الحكومة إلى إعلام مجلس النواب عن عدد القوات الأميركية وطبيعة مهامها وعملها، وقال إن تواجد أية قوات أجنبية يكون بموافقة الحكومة، كون العراق بلد ذا سيادة، معتبرا أن عدم امتثال الولايات المتحدة الأميركية لقرار مجلس النواب باخراج جنودها من الأراضي العراقية يعد شكلا من أشكال احتلال الأراضي العراقية، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب نصب نفسه حاميا على العراق وشعبه وهذا الأمر مرفوض من قبلنا.

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