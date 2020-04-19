الفتلاوي: الحكومة الجديدة ستضم شخصيات من التكنوقراط والسياسيين

2020/04/19 | 19:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، أن الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، ستضم في صفوفها شخصيات من التكنوقراط والسياسيين.

وقال الفتلاوي في تصريح، إن أغلب القوى السياسية أعطت الحرية والصلاحية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لاختيار أعضاء كابينته الوزارية، ضمن معايير محددة، منها النزاهة والكفاءة، ولهذا ستكون الحكومة خليطاً من التكنوقراط المستقل والسياسيين وغيرهم، مشيرا الى انها لن تضم شخصيات من الحكومات السابقة لكنها ستضم أسماء سياسية مجربة في مرحلة سابقة.

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