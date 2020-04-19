الزيادي يدعو الكاظمي الى عدم الاستجابة للضغوطات السياسية

2020/04/19 | 19:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، رئيس الوزراء المكلف الى عدم الاستجابة للضغوطات السياسية التي تمارسها بعض المكونات من أجل الحصول على حصصها الوزارية.

وقال الزيادي في تصريح، إن استجابة المكلف برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي لهذه الضغوطات سيدفع المكونات الأخرى للمطالبة باستحقاقاتها الوزارية، وبالتالي ستصبح الحكومة الجديدة حكومة محاصصة، مؤكدا ان تحالف سائرون أخذ عهداً بأن لا يتدخل في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وأعطى الكاظمي حرية اختيار كابينته الوزارية.

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