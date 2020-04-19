وزارة الصحة: تسجيل 26 إصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم العراق

2020/04/19 | 19:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق – تثمن وزارة الصحة والبيئة وتشكر جهود أبطال الجيش العراقي والقوات الأمنية والحشد الشعبي لدورهم في تطبيق قرارات وزارة الصحة وخلية الأزمة – تؤكد الوزارة على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي وتقليل حركة المواطنين إلا للضرورة القصوى لاحتواء الوباء.-تدعو الوزارة على نبذ الخلافات وتوحيد جهود

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