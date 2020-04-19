وكالة صدى الاعلام تنشر مقترحات وزارة الصحة بشان اجراءات مكافحة كورونا في شهر رمضان المبارك

2020/04/19 | 19:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة صدى الاعلام ، مقترحات وزارة الصحـة الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشان الاجراءات الواجب اتخاذهـا خلال شهر رمضان المبارك ، لاستمرار مكافحة وباء فيروس كورونا .ومن بين المقترحات فرض حظر التجوال من السابعة مساء لغاية السادسة صباحا وان لا يتجاوز دوام دوائر الدولة خمسين بالمائة.

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