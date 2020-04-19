2020/04/19 | 19:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق – تثمن وزارة الصحة والبيئة وتشكر جهود أبطال الجيش العراقي والقوات الأمنية والحشد الشعبي لدورهم في تطبيق قرارات وزارة الصحة وخلية الأزمة – تؤكد الوزارة على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي وتقليل حركة المواطنين إلا للضرورة القصوى لاحتواء الوباء.-تدعو الوزارة على نبذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجّل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجّل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).